Efter skandaler og anklager: Sælger for milliardbeløb

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump er færdig med hoteldrift i Washington, DC.

Hans hotel i byen, Trump International Hotel, er endelig blevet solgt til CGI Merchant Group og Hilton Worldwide Holdings Inc., der skal drive hotellet videre som en del af Waldorf Astoria. Det skriver flere medier - heriblandt CNN.

Prisen lyder ifølge Forbes på 375 millioner dollar - 2,68 milliarder kroner. Når gælden er tilbagebetalt, er der et overskud på 100 millioner dollar - 715 millioner kroner - i overskud. 543 millioner kroner går til Donald Trump personligt, mens selskabet The Trump Organization får resten, lyder det.

Eric Trump, søn af Donald og vicedirektør i The Trump Organization, bekræfter salget over for CNN og kalder det en ære og et privilegie at have fået lov til at være med til at udvikle hotellet.

Det imponerende hotel har været genstand for masser af negativ omtale i pressen. Foto: Kevin Dietsch/Ritzau Scanpix

Masser af kontroverser

Salget kommer et halvt år efter, at dokumenter fra Repræsentanternes Hus viste, at hotellet hotellet i løbet af fire år nåede at opbygge et underskud på mere end 70 millioner dollar, svarende til omkring 450 millioner danske kroner.

Hotellet havde i løbet af den periode, Donald Trump var præsident, en indtægt på mere end 156 millioner dollars, eller godt en milliard kroner, men hotellet fik altså et dundrende underskud og var nødt til at låne 27 millioner dollars fra et af Donald Trumps holding-selskaber, DJT Holdings LLC.

24 millioner af dem var ikke betalt tilbage dengang, ligesom Donald Trump havde forsøgt at give det indtryk, at det var en god forretning ved kun at offentliggøre omsætningen.

Trump International Hotel har også været genstand for en lang række kontroverser, siden Donald Trump blev præsident.

Blandt andet viste dokumenterne fra Repræsentanternes Hus også, at hotellet i løbet af præsidentperioden havde modtaget millioner af dollar fra udenlandske regeringer, hvilket skabte spørgsmål om, hvorvidt der havde været en interessekonflikt.

På grund af beskyldningerne forsøgte Repræsentanternes Hus i februar at få annulleret Trumps forpagtningskontrakt, inden hotellet blev solgt, så han ikke selv ville kunne stikke millioner af profit i lommen. Det skete dog ikke.

Trump Organization blev grundlagt i 1927 af Donald Trumps far og farmor og består blandt andet af en række ejendomme og hoteller.