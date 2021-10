Efter skandalesag: - Jeg har intet at skjule

Erika Jayne er blevet rådet af sin advokat til at droppe at medvirke i 'Real Housewives of Beverly Hills'

Det skandaleombruste jetset-par Erika Jayne og Tom Girardi har siden deres skilsmisse sidste år, og efterfølgende sagsanlæg om svindel, stået i økonomiske problemer til halsen.

Senest er Erika Jayne blevet sagsøgt for intet mindre end 25 millioner dollars med den begrundelse, at hun vel vidende om sin mands forestående konkurs lod hans firma betale for sin dyre livsstil i 12 år.

Men trods den negative omtale har den 50-årige tv-personlighed ikke tænkt sig at forlade reality-serien 'Real Housewives of Beverly Hills', som hun har medvirket i siden 2015.

Det fortæller hun ifølge People i en reunion-episode af det populære program. Programmet er nemlig hendes primære indtægtskilde, afslører hun.

- Ja, det er det desværre. Du ved, nu er det en større del af mine overvejelser. Da vi begyndte indspilningen af showet, prøvede jeg virkelig bare at overleve, lyder det fra Erika Jayne.

Det er da heller ikke småpenge, der ryger ind på hendes konto, når en sæson er i kassen.

Tidligere på måneden kunne New York Times løfte sløret for, at Erika Jayne angiveligt tjener omtrent 600.000 dollars (svarende til 3,8 millioner kroner) på en sæson.

Der har ikke været stille omkring Erika Jayne og Tom Girardi, siden de annoncerede deres skilsmisse. Foto: imageSPACE/Ritzau Scanpix og Matt Baron/Shutterstock

Intet at skjule

Trods den pæne løncheck fortæller Erika Jayne, at hendes advokat har rådet hende til at droppe serien, mens sagerne mod hende står på.

- Jeg har sagt nej, for jeg har intet at skjule. Og så siger de: 'Du ved jo godt, at alt det her lort kan blive brugt imod dig', siger hun og fortsætter:

- Alt kan blive vendt og drejet og måske brugt imod en. Uanset om det er sandt eller ej, betyder det næsten ingenting på nuværende tidspunkt.

Erika Jayne og Tom Girardi blev gift i 1999, efter de havde mødt hinanden på en restaurant, hvor Erika arbejdede, og Tom ofte var gæst. De har ingen børn sammen, men Erika Jayne har en søn fra et tidligere ægteskab.