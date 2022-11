Efter skilsmisse: Skal betale eksmanden millioner

Tirsdag kom det frem, at den amerikanske skuespillerinde Valerie Bertinelli officielt var blevet skilt fra Tom Vitale.

- Den 22/11-22 er jeg officielt fucking skilt. Lykkeligt skilt. Endelig. Det er endelig forbi, lød ordene fra Valerie Bertinelli.

People har fået indsigt i dokumenterne for skilsmissen, og heri fremgår det, at skuespillerinden skal betale eksmanden 2,2 millioner dollars i forbindelse med skilsmissen. Det svarer til godt og vel 15,7 millioner kroner.

Ifølge det amerikanske medie får hverken Valerie Bertinelli eller Tom Vitale ægtefællebidrag.

Valerie Bertinelli og Tom Vitale nåede 11 års ægteskab sammen. Foto: NPX/STAR MAX/IPx/Ritzau Scanpix

Solgte sin vielsesring

Valerie Bertinelli og Tom Vitale blev gift tilbage i 2011 ved en nytårsdagsceremoni i Malibu i Californien, hvor de boede sammen, skriver People.

Det forhenværende ægtepar blev gift efter flere års dating. De blev introduceret for hinanden af Valerie Bertinellis bror, Patrick.

Ifølge mediet søgte Valerie Bertinelli først om skilsmisse fra Tom Vitale. Det skete tilbage i maj 2021. Fem måneder senere søgte den amerikanske skuespillerinde så om seperation.

Også i september solgte hun sin vielsesring og sko af mærket Jimmy Choo, som skuespillerinden havde på, da hun blev gift. Det oplyste hovedpersonen selv på Instagram.

'Sælger et par ting. Et par Tiffany-ringe, der har nogle dårlige minder knyttet til sig og et par sko, jeg havde på til et bryllup i januar 2011. De skulle være klar om et par uger', lød det fra Valerie Bertinelli.

Den amerikanske skuespillerinde har tidligere været gift med rocklegenden Eddie Van Halen fra 1981 til 2007. Han døde af kræft tilbage i oktober 2020 i en alder af 65 år.

