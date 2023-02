Efter skilsmisse: Svømmer i tilbud fra gifte mænd

Tv-kendissen Kristin Cavallari skal ikke se sig om længe, hvis hun vil på date.

Men at komme på date med den rigtige mand ser ud til at være en større udfordring for den 36-årige amerikaner, der især er kendt fra reality-programmet 'The Hills'.

Hendes indbakke svømmer nemlig i tilbud, men de kommer fra alle de forkerte, fortæller hun i podcasten 'Broad Ideas'.

- Jeg er åbenbart ikke klar til et forhold, for ingen af de mænd, jeg tiltrækker, er ledige på markedet, siger hun i podcasten med et glimt i øjet.

Det er dog ikke kun gifte mænd, der henvender sig. Det er også mænd, der er alt for unge for Kristin Cavallari.

- Jeg får mange tilbud fra mænd på 29 år. Jeg har datet mange, der er i 20'erne, og det er bare for fjollet. Jeg har brug for en, der har fundet sig til rette i tilværelsen, siger hun i podcasten.

Skilt efter ti år

Kristin Cavallari blev tilbage i april 2020 skilt efter ti års ægteskab fra den tidligere NFL-spiller Jay Cutler.

'Med stor sorg efter ti år sammen er vi nået til den kærlige beslutning at blive skilt. Vi har ikke andet end kærlighed og respekt for hinanden og er dybt taknemmelige for de år, vi har delt sammen, de minder vi har skabt, og børnene, vi er så stolte af,' skrev Kristin Cavallari på Instagram på daværende tidspunkt.

Kristin Cavallari og Jay Cutler nåede at være gift i ti år. Foto: Ritzau Scanpix

Det forhenværende stjernepar har sammen sønnen Camden på ni år, otteårige Jaxon samt datteren Saylor på syv år.

