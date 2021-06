Efter skilsmisse: Vielsesring betaler renovering

Sanger og skuespiller Jana Kramer har sin helt egen måde at komme videre på.

Efter sin skilsmisse fra Mike Caussin har den 37-årige sangerinde besluttet sig for at istandsætte sit hus med hjælp fra en lidt alternativ finansiering - salget af hendes vielsesring har nemlig betalt hele gildet.

- Jeg har renoveret næsten hele mit hus. Jeg solgte min ring, og de penge betalte for alle møblerne og de nye tilføjelser til huset, siger hun i en episode af sin podcast 'Whine Down'.

Jana Kramer fortæller, at hun havde brug for et hjem, der ikke var fyldt med minder fra hendes seks års lange ægteskab med den tidligere NFL-spiller.

- Det var vores hus, og vi har mange fælles minder her. Jeg havde brug for et hjem, der var mit eget, siger hun.

Ikke første gang

Det er anden gang, at sangerinden skiller sig af med en ring fra eks-manden, fortæller hun.

Parret, som i april måned kunne fortælle, at de skulle skilles, har flere gange tidligere været gået fra hinanden på grund af utroskab begået af den tidligere NFL-spiller.

Jana Kramer og Mike Caussin fandt sammen tilbage i 2014, og gik kort fra hinanden i 2016. Foto: Ritzau Scanpix

Det er tredje gang, Jana Kramer bliver skilt.

Sangerinden blev i 2004 både gift og skilt fra Michael Gambino, der var voldelig over for hende og senere blev dømt for mordforsøg, har People skrevet.

I 2010 blev hun gift med skuespilleren Johnathon Schaech, men de gik også fra hinanden kort efter.

Det vides endnu ikke, hvorfor ægteskabet med Mike Caussin er nået til vejs ende.

Parret har sammen to børn, der henholdsvis fem og to år.

