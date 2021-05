Efter skilsmissebegæring: Ekskonen får milliarder foræret

Bill Gates giver sin kommende ekskone Melinda værdipapirer, der er tæt på to milliarder dollars værd

Siden det mandag kom frem, at multimilliardæren Bill Gates og hans kone gennem 27 år, Melinda Gates, har besluttet at gå hver til sit, har medier verden over spekuleret i, hvordan de mon ville fordele de mange milliarder mellem sig.

Nu rapporterer det amerikanske medie TMZ, at meget tyder på, at Bill og Melinda Gates allerede var i fuld gang med at dele værdierne imellem sig, inden nyheden om skilsmissen kom ud.

Dokumenter, som TMZ har fået adgang til, viser nemlig, at Bill Gates allerede mandag gennem sit investeringsfirma Cascade Investment LLC sendte værdipapirer afsted til sin kommende ekskone til en værdi af 1,8 milliarder dollars.

Det svarer til lige omkring 11 milliarder danske kroner.

Nyheden kom på sociale medier

Parret fortalte selv via opslag på sociale medier, at de skulle skilles.

'Efter mange tanker og efter at have arbejdet på vores forhold, har vi taget beslutningen om at afslutte vores ægteskab,' skrev de blandt andet i opslagene, som blev delt mandag aften dansk tid.

Bill og Melinda Gates har tre børn sammen og er særligt kendt for at stå bag Bill & Melinda Gates Foundation, der betragtes som verdens største fond.

65-årige Bill Gates er ifølge Forbes i skrivende stund verdens fjerderigeste mand. Han har især opbygget sin formue gennem Microsoft, som han stiftede i 1975 sammen med Paul Allen. Ifølge Forbes er Bill Gates god for omkring 800 milliarder kroner.

Skilsmissen kan meget vel gå hen og blive historiens dyreste. Det kan du læse om her.