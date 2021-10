Efter skuddrab: Mit hjerte bløder

'Jeg er blevet frarøvet min bedste ven. Mit livs kærlighed'.

Sådan skriver Alexandra Torgrip, kæreste med den skuddræbte 19-årige svenske stjerne-rapper Einár, der i sidste uge døde efter at være blevet slået ihjel, i et hjerteskærende opslag på Instagram.

'For en uge siden fik himlen sin fineste engel', skriver hun blandt andet og fortsætter:'Mit savn er ubeskriveligt, og jeg kommer aldrig til at acceptere, at du ikke stadig lever sammen med mig'.

Trods sin unge alder var Einár allerede en anerkendt og pris indende kunstner. Foto: Wikimedia Commons

Det var torsdag aften i sidste uge, at unge Einár, med det borgerlige navn Nils Kurt Erik Einar Grönberg, brutalt blev dræbt af flere skud på åben gade i Stockholm-bydelen Hammerby. Han blev efterfølgende erklæret død på stedet af redningspersonale.

Politiet har efterfølgende fortalt, at der blev affyret skud fra to våben, og at rapperen blev ramt af skud i både ansigt og bryst.

Etableret navn

Trods sin unge alder, var han allerede et etableret navn.

Allerede som 16-årig fik hans første single 'Gucci/Duckar Popo' mere end en million afspilninger på Spotify, mens hans anden single, 'Katten i trakten', strøg ind som nummer et på den svenske hitliste.

Han vandt i 2019 en pris i kategorien 'Årets gennembrud' ved Musikförläggarnas pris, og ved den svenske udgave af P3 Guld i 2020 vandt han prisen for årets sang for 'Katten i trakten'.

Ved prisuddelingen Grammis sidste år, vandt han i kategorierne 'Årets hiphop' og 'Årets nye navn'.

Levede med trussel

Men Einár havde også en fortid i bandemiljøet, og ifølge svenske Aftonbladet, skulle der også være udlovet en 'præmie' for at dærbe ham.

I april sidste år blev en kendt rapper udsat for en grov kidnapning, og ifølge flere medier var der tale om Einár. Under en retssag tidligere i år blev to personer fra det svenske rapper-miljø dømt i forbindelse med kidnapningen. Den ene var Yasin, en af Sveriges mest streamede artister, som blev fundet skyldig i at deltage i forberedelsen af kidnapningen.

Den anden - også en svensk rapper - Haval, blev fundet skyldig i medvirken til kidnapning og røveri af rapperen.

Natten til lørdag 9. oktober blev svensk politi tilkaldt til en restaurant i Stockholm, hvor en mand var blevet stukket med kniv, og to personer var blevet anholdt. En af de anholdte var ifølge Aftonbladets oplysninger den nu afdøde rapper Einár.

Mediet beskriver også, hvordan truslen mod den 19-årige rapper herefter forstærkedes, og hvordan der få dage før hans død blev fremsat dødstrusler mod ham på sociale medier.