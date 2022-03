Efter slave-joke: Mikrofon revet væk

John Cleese fik frataget sin mikrofon efter at have ytret en kontroversiel joke om slaveri ved en festival i Texas

Man kan ikke tillade sig at sige hvad som helst - heller ikke, hvis man er en verdenskendt skuespiller, komiker, forfatter og filmproducer.

Det lærte John Celeste på den hårde måde, da 'Monty Python'-komikeren deltog i en paneldebat ved SXSW-festivalen i Austin, Texas, fredag i sidste uge.

Ifølge en række udenlandske medier, herunder Metro, debatterede 82-årige Cleese emnet kolonisering sammen med en række andre komikere, der sammen udgjorde debattens paneldeltagere.

Komikeren lagde ud med en vovet udtalelse, der efterfølgende var skyld i en akavet stemning blandt publikum, da nogle grinede og klappede, mens andre blev utilpasse og havde svært ved at finde ud af, hvordan de skulle håndtere joken.

- Der er gået konkurrence i, hvem der er blevet mest undertrykt. Du ved godt, at briterne har været slaver to gange, ikke?, sagde John Cleese.

Her ses hele holdet bag 'Monthy Python'; Michael Palin, Eric Idle, Terry Jones, Carol Cleveland, Terry Gilliam og John Cleese. Foto: Luke Macgregor/Ritzau Scanpix

I et forsøg på at forhindre skuespilleren i at sige mere, tog komiker-kollegaen Dulcé Sloan mikrofonen ud af hænderne på Cleese og sagde til publikum:

- Jeg reddede lige en komiker, hvis karriere jeg respekterer.

Det satte dog ikke en stopper for Cleese, som fortsatte sin talestrøm ufortrødent.

- Og så kom normannerne over i 1066... de var forfærdelige mennesker fra Frankrig, og de koloniserede os i 30 år, og jeg vil mene, at vi bør kræve erstatning fra dem, sagde han og tilføjede:

- Sagen er, at jeg snart er død. Derfor går jeg ind for global opvarmning - jeg vil aldrig have det koldt igen.

John Cleeses store gennembrud kom i 1969 med den legendariske komikertrup 'Monty Python', som han var medstifter af. I 1969-1974 blev serien 'Monty Pythons Flyvende Cirkus' vist på BBC og efterfulgt af fire film, herunder den uforglemmelige 'LIFE OF BRIAN'.