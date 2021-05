Efter spekulationer: Nu bekræfter de

Rygterne og spekulationerne har kørt helt siden 2013, hvor rapperen Asap Rocky var med superstjernen Rihanna på turné.

Var de to et par?

Nu bekræfter rapperen i et interview med GQ, at de to har fundet sammen.

- Hun er mit livs kærlighed, lyder det.

Godt at være monogam

De to har ellers holdt deres forhold langt væk fra pressen, men nu løfter han sløret for, hvordan han har det med sangeren.

- Hun er en million mere værd end nogen af de andre. Jeg tror, når du ved det, så ved du det. Hun er den eneste ene, fortæller han.

Den verdenskendte musiker er heller ikke bleg for at sige, at det er meget bedre at være i forhold og være monogam, når man nu har fundet den eneste ene

Han vil dog ikke fortælle om, hvordan deres forhold startede, eller hvor længe de har været sammen.

Asap Rocky skabte overskrifter i norden, da han i juli 2019 blev anholdt i Sverige efter et slagsmål i den svenske hovedstad Stockholm.

Siden fik han en dom på to års betinget fængsel.