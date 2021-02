Efter spontan abort: 'Jeg fortryder'

Modellen Chrissy Teigen mistede uventet det barn, der skulle have været hendes tredje sidste år. Barnet skulle have været født i denne uge

I oktober sidste år annoncerede model og kogebogsforfatter Chrissy Teigen på Instagram, at hun 20 uger henne i sin graviditet havde mistet sin søn.

Barnet skulle have været født i denne uge, og det har fået hende til at gå til tasterne på både Instagram og Twitter.

Ramt hårdt: Nu kvitter hun sociale medier

På sin Instagram-profil deler hun en række billeder, fra da hun annoncerede sin graviditet tilbage i september, og hun fortæller om følelserne i tiden nu, hvor barnet, som hende og hendes mand, John Legend, gav navnet Jack, skulle være født.

'Jeg er så fuld af fortydelse over, at jeg aldrig så hans ansigt, da han blev født. Jeg var så bange for at se ham i mine mareridt, at jeg glemte det, at se ham i mine drømme', skriver Chrissy Teigen i Instagram-opslaget.

Chrissy Teigen og John Legend blev forældre til deres første barn Luna i 2016. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Også på Twitter har hun onsdag fortalt om den svære tid, hun går igennem.

'Jeg føler virkelig spark i min mave, men det er ikke fantom. Jeg skal opereres for endometriose i morgen... men menstruationsfølelsen denne måned er præcis ligesom baby spark. Suk', skriver Chrissy Teigen.

Torsdag gennemgik hun operationen, men er at dømme efter hendes story på Instagram igen hjemme hos familien.

Chrissy Teigen er gift med sangeren John Legend. Sammen har de to børn, som hedder Miles og Luna.

