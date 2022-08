Efter stjernens død: Politiet lukker ned

Anne Heche døde fredag af de skader, hun pådrog sig, da hun en uge tidligere var kørt galt.

Skuespilleren bragede i sidste uge direkte ind i et hus, hvorefter bilen brød i brand. Efterfølgende kom den 53-årige i koma, men hendes liv stod altså ikke til at redde.

Efter ulykken bredte der sig hurtigt billeder af hende inden ulykken, hvor det så ud til, at der lå en flaske alkohol ved hende i bilen i minutterne inden, og flere medier - heriblandt TMZ - kunne fortælle, at politiet havde mistanke om, at hun havde kørt med alkohol og narko i blodet.

Derfor tog de en blodprøve, ligesom de startede en efterforskning af, hvad der var sket i tiden lige op til ulykken. Hendes død fredag har dog fået politiet til at lukke ned for efterforskningen. Det bekræfter politiafdelingen i Los Angeles over for Page Six.

- Fra i dag bliver der ikke foretaget mere efterforskning i denne sag. Alle informationer og undersøgelser, der er blevet bedt om forud for dette (hendes død, red.) bliver som en formalitet stadig indsamlet og inkluderet i den samlede sag, siger en talsmanden til mediet.

Anne Heche havde en lang karriere på tv og film bag sig. Hun vandt blandt andet en Emmy for sin rolle i serien 'Another World'.

Hun havde desuden roller i film som 'Donnie Brasco', 'Six Days Seven Nights', 'Wag the Dog' og Gus Van Sants genindspilning af Hitchcock-klassikeren 'Psycho'.

Heche blev 53 og havde to sønner, Atlas og Homer.