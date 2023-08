Efter stjernes død: Narkohandler får 10 års fængsel

Det var en overdosis af fentanyl, heroin og kokain, der i efteråret 2021 tog livet af den amerikanske skuespiller Michael K. Williams.

Nu har den mand, der solgte skuespilleren den dødelige dosis, fået sin straf, der lyder på 10 års fængsel.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt Billboard.

Den 40-årige narkohandler Irvin Cartagena erkendte tilbage i april, at han var skyldig i forbrydelsen, der altså nu betyder, at han skal bruge de næste mange år bag tremmer.

Tidligere har det dog været fremme, at strafferammen gik helt op til 40 års fængsel.

- Jeg er meget ked af mine handlinger. Det var aldrig vores intention, når vi solgte stoffer, at nogen skulle miste livet, sagde han i forbindelse med dommen, som blev afsagt fredag.

Kæmpede mod misbrug

Michael K. Williams, der især var kendt for rollen som Omar Little i succes-serien 'The Wire', var i løbet af sin karriere åben om sine problemer med stoffer.

I 2016 fortalte han i et interview med NPR, at han under optagelserne til tredje sæson af 'The Wire' søgte hjælp for sit misbrug.

Han forklarede det med, at han havde en alt for tæt forbindelse til sin karakter, Omar Little, der i serien er en del af narkomiljøet i Baltimore.

Foruden 'The Wire' spillede Michael K. Williams med i film og serier som '12 Years a Slave', 'The Road', 'Gone Baby Gone', og 'When They See Us'.

Han har tre gange været nomineret til en Primetine Emmy Award for bedste birolle.

Michael K. Williams blev 54 år og efterlod sig sønnen Elijah Williams.

