Efter stor forvirring: Kæmper for kærligheden

Alex Rodriguez er hoppet på et fly og er nu sammen med sin forlovede, Jennifer Lopez, efter rygterne om et brud

Det var noget af et chok, da flere medier lørdag skrev, at Jennifer Lopez og Alex Rodriguez var gået fra hinanden. Ikke mindst for parret selv.

Kort efter blev forvirringen nemlig total, da de selv afviste rygterne om et brud gennem en udtalelse til flere medier, hvor de dog indrømmede, at de 'arbejder sig gennem nogle ting' lige nu.

Medier: Det er slut

Det arbejde har i noget tid foregået med afstand. 51-årige Jennifer Lopez har nemlig været i den Dominikanske Republik på filmoptagelser i en periode, mens 45-årige A-Rod har opholdt sig i Florida, hvor de bor.

Nu er de dog ikke længere adskilt. Alex Rodriguez hoppede nemlig efter rygterne på et fly og opholder sig nu sammen med sin forlovede i den Dominikanske Republik, hvor de sammen kæmper for at redde kærligheden. Det skriver flere medier - heriblandt TMZ.

På Instagram har Alex Rodriguez da også delt en story fra luksuriøse omgivelser.

'Glædelige mandag. Ny uge. Ny dag. Fremad. Opad,' skriver han til storyen, hvor han samtidig har tagget Jennifer Lopez.

Overrasker: Stadig sammen

Parret blev forlovet i marts 2019, efter de havde været sammen i to år. Sidste år måtte de dog udskyde brylluppet grundet corona.

Jennifer Lopez har tidligere været gift tre gange og har to børn. Alex Rodriguez har været gift én gang tidligere og har to døtre fra det ægteskab.

Om det lykkes dem også at blive gift sammen, vil tiden vise. I hvert fald kæmper de for at få det til at ske.