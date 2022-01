Efter stor sorg: Anholdt for narkokørsel

Skuespiller Tiffany Haddish er efter flere dødsfald i den nærmeste familie og omgangskreds blevet anholdt for at køre bil i påvirket tilstand

De seneste uger har været hårde for den amerikanske skuespiller Tiffany Haddish, der blandt andet er kendt fra filmen 'Girls Trip' og tv-serien 'The Last O.G.'.

Fredag fortalte hun i et interview med Entertainment Tonight, at hun for øjeblikket gennemgår en stor personlig sorg, fordi hun både har mistet sin hund gennem 13 år, sin bedstemor og sine to nære venner skuespiller Bob Saget og producer Carl Craig.

- Jeg har grædt virkelig meget, fordi det går så tæt på mit hjerte. Min hund var mit hjerte, og de mennesker, jeg har mistet, var mine klipper. De havde min ryg. De lærte mig en masse, men selvom jeg har mistet dem fysisk, har jeg dem med mig i ånden, siger hun.

Men som bekendt kommer en ulykke sjældent alene, og fredag blev Tiffany Haddish anholdt for at køre bil i påvirket tilstand.

Det rapporterer blandt andre TMZ, som har fået historien bekræftet af det lokale politi.

42-årige Haddish var angiveligt faldet i søvn bag rattet, og politiets teori er, at hun havde røget hash. Derfor er hun nu sigtet for narkokørsel.

TMZ har ikke haft held med at få en kommentar fra Tiffany Haddish gennem en talsperson. Mediet oplyser dog, at hun er blevet løsladt mod kaution.

Mindes Bob Saget

Efter nyheden om Bob Sagets pludselige død delte Tiffany Haddish sin sorg med sine følgere på Instagram.

I opslaget skriver hun, at hun kommer til at savne Bob Saget og mindes de gode stunder.

'Du har bragt så meget glæde til denne planet. Du var en af mine første store læremestre. Du fik mig altid til at føle mig sikker og værdig. Du fik mig altid til at grine. Nu vil du få gud og englene til at grine. Elsker dig for evigt', skrev hun.

Bob Sagets dødsårsag er endnu ikke klarlagt. Fredag blev han begravet omgivet af sin nærmeste familie og venner.