Efter stor sorg: Deler glædelig nyhed

Nick Carter fra legendariske Backstreet Boys skal være far for tredje gang

I 2018 fik Lauren Kitt Carter, som er hustru til sangeren Nick Carter, en ufrivillig abort.

Nu afslører hun, at det ikke er den eneste abort, men at hun faktisk har haft 'adskillige' ufrivillige aborter.

Det fortæller hun til People og afslører samtidig, at parret har formået at blive gravide igen.

Gravide igen

Det er parrets tredje barn, de nu er gravide med. De har derudover børnene Odin på fire år og Saoirse på lidt over et år. Lauren Carter fortæller, at de ellers havde forberedt sig på, at de kun ville få to børn.

- Vi skulle kun have to børn, så det var en overraskelse. Jeg fandt ikke ud af, jeg var gravid, før jeg var fem en halv måned henne i graviditeten. Jeg havde ingen symptomer - intet der indikerede, at jeg var gravid.

- En dag kunne jeg bare mærke noget bevæge sig inde i min krop, og så sagde jeg, 'Nick, der er noget galt. Jeg tror, jeg skal til lægen. Der er noget galt med mig'. Jeg burde ikke kunne få flere børn, så jeg gik ikke ud fra, at jeg var gravid, siger hun til mediet.

Frygtede sygdom

Lauren Carter gættede overhovedet ikke, at hun var gravid. Faktisk frygtede hun, at hun fejlede noget alvorligt.

- Jeg troede, jeg havde en svulst, fordi der ikke var nogen måde, hvorpå jeg kunne være gravid, ud fra min sygdomshistorik og de ting, vi skulle igennem for at få vores to børn.

- Nick havde et par uger forinden talt om, at vi kunne bruge en rugemor, hvis vi ville have et tredje barn. Men det var bare noget, vi talte om, siger hun.

Nick Carter har også selv delt nyheden på sin Instagram-konto.

'Nogle gange velsigner livet dig med små overraskelser,' skriver han i opslaget, der inkluderer et skanningsbillede af den lille nye.