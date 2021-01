Efter stor sorg: Nu er der nyt

Sangerinden Halsey er gravid med sit første barn og lutter smil fra øre til øre.

Det annoncerer hun selv på Instagram til sine knap 23 millioner følgere.

'Surprise (overraskelse, red.)', skriver hun til billedet, hvor hun har tagget manuskriptforfatteren Alev Aydin, som ligeledes har delt billedet med to hjerter.

Den 26-årige amerikanske sangerinde skriver i kommentarfeltet, at hun er jublende lykkelig.

'Jeg elsker dette lille mini-menneske allerede', skriver hun.

Halsey da hun optrådte på Roskilde Festival i 2017. Foto: Thomas Borberg

Den lykkelige nyhed kommer i kølvandet på det værste mareridt for enhver, der ønsker familieforøgelse. I februar sidste år fortalte Halsey til The Guardian, at hun tidligere har mistet en graviditet, hvor hun kaldte det:

- Det mest utilstrækkelige, jeg nogensinde har følt mig.

Hun fortsatte:

- Jeg kan ikke gøre den ene ting, som jeg biologisk er sat i verden for at gøre.

- Derefter skal jeg gå på scenen og være dette sexsymbol af feminisme og kvindepower. Det er demoraliserende.

Halsey er kendt for numre som 'Closer', 'Without me' og 'Eastside'.

Halsey optrådte i februar 2020 i Royal Arena. Du kan læse anmeldelsen her.