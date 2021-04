Efter stor tragedie: Nu tilsmiler lykken kendispar

Glæde og store forventninger blev 6. april 2020 hurtigt vendt til sorg for Kara Keough og Kyle Bosworth. Her gik 'The Real Housewives of Orange County'-realitystjernen i fødsel og fødte sønnen McCoy, som på tragisk vis døde efter kort tid på grund af komplikationer under fødslen.

Realitystjerne afslører ekstrem sørgelig nyhed

Knap 12 måneder senere har parret dog fået en rigtig god grund til at smile igen. 32-årige Kara Keough er nemlig gravid igen. Det fortalte hun søndag aften på Instagram.

'Sidste påske var den værste nat i mit liv. Vi holdt vores førstefødte son i vores arme, mens han trak vejret for sidste gang. Vi tilbragte tid i det helvede, det er, når ens barn dør,' skriver hun og fortæller, at påsken også handler om genfødsel og fornyet håb.

'Vi savner dig, Mack-a-doodle. Tak for at sende os denne hellige gave. Du er en storebror. Fortæl bedstefar, at jeg sagde, han havde ret. Han vil vide, hvad jeg mener,' skriver Kara Keough også i opslaget med henvisning til hendes far, der døde en måned efter sønnen.

Kara Keough og den to år ældre Kyle Bosworth, der er tidligere NFL-spiller, blev gift i 2014. To år senere fik de datteren Decker, der sidste år kun noget at være storesøster i ganske kort tid.

Nu kan hun og familien igen begynde at glæde sig til, at der kommer endnu et medlem til familien.

Ramt af dobbelt-tragedie