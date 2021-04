Efter stort drama: Mrs. World anholdt

Det var med stor glæde, at Pushpika De Silva modtog kronen og titlen som Mrs. Sri Lanka i søndags. Glæden varede dog ikke længe, da den regerende Mrs. World, Caroline Jurie, hoppede på scenen og erklærede, at De Silva ikke var den retmæssige vinder.

- Mrs. World-reglerne lyder, at man skal være gift - ikke skilt. Derfor tager jeg skridtet og siger: Kronen går til andenpladsen, sagde Mrs. World-vinderen, inden hun fjernede kronen fra Pushpika De Silvas hoved og gav den til kvinden, der havde fået andenpladsen.

Torsdag blev Caroline Jurie så anholdt, da hun angiveligt skulle have gjort skade på Pushpika De Silva, mens hun fjernede kronen. Det skriver AP.

Caroline Jurie blev anholdt for mildt overfald efter, at Pushpika De Silva anmeldte episoden. Jurie er siden blev løsladt mod kaution, og de to kvinder mødes igen, når de skal i retten senere på måneden.

Her ses Mrs. Sri Lanka-vinderen Pushpika De Silva forlade politistationen i Colombo efter at have givet en udtalelse om overfaldet. Foto: Lakruwan Wanniarachchi/ Ritzau Scanpix

Caroline Jurie har udtalt sig om episoden på Instagram, hvor hun blandt andet siger:

- Reglerne er ens for alle. Reglerne er der ikke, så vi kan finde smuthuller og vinde uanset hvad. Mrs. World-konkurrencen blev ikke skabt for at diskriminere imod skilte eller separerede kvinder, men for at hylde de gifte kvinders drømme, siger hun.

Ikke skilt

Efter episoden har arrangørerne af konkurrencen givet De Silva kronen tilbage, efter hun har gjort det klart, at hun ikke er skilt.

'At være hver for sig er en ting. At være skilt er noget andet. Jeg er stadig en ikke-skilt kvinde,' har Pushpika De Silva skrevet i et Facebook-opslag.

Mrs. World er en skønhedskonkurrence for gifte kvinder, der har eksisteret siden 1984. Kvinder fra 15 forskellige nationer har tidligere vundet titlen som Mrs. World. Caroline Jurie er den anden kvinde fra Sri Lanka, der har vundet konkurencen.