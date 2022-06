Efter stort drama: Tv-stjerne skal skilles

Bam Margera skal skilles fra sin hustru, og det var årsagen til, at han for nylig forsvandt fra den afvænningsklinik, han modtager behandling på

Efter en længere periode med op- og nedture er det nu slut mellem den tidligere 'Jackass'-stjerne Bam Margera og Nikki Boyd.

Det bekræfter en repræsentant for Bam Margera over for TMZ.

Parret blev gift i 2013 - året efter han var blevet skilt fra sin første hustru - og fik i 2017 en søn sammen.

Det vakte opsigt, da Nikki Boyd sidste år søgte om forældremyndigheden over sønnen, uden hun dog søgte om skilsmisse fra sin mand, og parret forblev da også sammen.

Bam Margera and Nicole 'Nikki' Boyd ser ikke ud til at kunne fejre tiårs-bryllupsdag. Foto: Paul A. Hebert/Ritzau Scanpix

Derfor forsvandt han

For et par uger siden tog Bam Margera og Nikki Boyd så beslutningen om at afslutte ægteskabet, mens 'Jackass'-stjernen var indlagt på en afvænningsklinik.

Skilsmissen spillede en stor rolle i hans beslutning om pludselig at forlade klinikken tidligere på ugen, hvilket fik ham efterlyst af politiet, da det er på ordre fra retten, at han befinder sig der.

Ifølge en repræsentant fra Bam Margera var han frustreret over, at han i de seneste uger siden bruddet ikke kunne få kontakt til ekskonen eller se parrets søn.

Derfor tog han beslutningen om at forlade stedet.

Han nåede dog ikke at være væk længe, inden han blev fundet og fulgt tilbage til behandlingsstedet frivilligt.

Historien melder intet om, hvorvidt han opnåede kontakt til den kommende ekskone eller sønnen. Men sikkert er det altså, at ægteskabet er forbi.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

