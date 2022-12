Efter terrorangreb: Popstjerne donerer julegaver til børn

22 mennesker blev dræbt, og 59 blev såret under terrorangrebet i Manchester 23. maj 2017, da to brødre med tilknytning til Islamisk Stat sprængte en bombe under en proppet Ariana Grande-koncert.

Lige siden den dag har den ellers amerikanske verdenstjerne haft tæt samarbejde med velgørenhedsorganisationer i byen. Og i år var ingen undtagelse, da Grande brugte noget af sin formue på at dele julegaver ud til patienterne på fem af byens børnehospitaler.

Det skriver CNN.

Ariana Grande-fans efter terrorangrebet i 2017. Foto: Ritzau Scanpix/Peter Byrne

1000 gaver til udsatte børn

Ariana Grande blev udnævnt som æresborger efter sin velgørenhedskoncert efter ulykken, og siden er velgørenheden fortsat.

Sidste år uddelte 'Santa Tell Me'-sangeren 1000 gaver til byens børnepatienter, og året før fik samtlige indlagte børn på to af de lokale hospitaler et gavekort på over 800 kroner stykket, skriver CNN.

Også i år er donationerne blevet taknemmeligt modtaget.

'Det er fantastisk, at Ariana endnu en gang har været så gavmild og givet denne særlige donation til vores familie af hospitaler', udtaler Tania Hamid, der er vicedirektør for Manchester Foundation Trust Charity, i et opslag på Instagram efter donationerne.

I 2020 blev 22-årige Hashem Abedi kendt skyldig i drab på 22 mennesker til koncerten i 2017. Hans bror, Salman Abedi, der udløste bomben, døde i eksplosionen.

Begge brødre havde svoret troskab til terrorgruppen Islamisk Stat.

