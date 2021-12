Efter ti års kamp: Endelig skilt

Der skulle gå ti år, men nu er Arnold Schwarzenegger og Maria Shriver endelig skilt.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Fox News.

Mediet har fået skilsmissen bekræftet af retten, hvor årsagen til skilsmissen i dokumenterne fremstår som 'uoprettelige forskelligheder', lyder det.

Fik hemmeligt barn

Det var Maria Shriver, der i sin tid indledte skilsmissen, fordi det var kommet frem, at Arnold Schwarzenegger havde et forhold med parrets hushjælp, Mildred Baena, som han i hemmelighed fik et barn med i 1996.

Arnold Schwarzenegger har fortsat et forhold med sin uægte søn, Joseph.

Parret her derudover fire børn sammen, og på trods af den meget offentlige skandale i 2011 da skilsmissen blev indledt, har det tidligere ægtepar fastholdt et godt forhold til hinanden gennem årene.

De har dog levet fuldstændig separate liv med andre forhold siden.

Bekræftede affæren

I sin selvbiografi skriver skuespilleren ærligt om sin affære og sin søn, som Maria Shriver ventede med at konfrontere ham om, til han var færdig med sin valgkamp til guvernørposten i Californien.

'Det øjeblik, vi satte os ned, vendte terapeuten sig mod mig og sagde, 'Maria ville gerne være her i dag for at spørge dig om et barn, og hvorvidt du er far til et barn med jeres hushjælp, Mildred'.'

'Jeg sagde til terapeuten, 'det er sandt', skriver han i bogen.

