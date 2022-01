Efter tragedie: Deler stor nyhed

Det er ikke mere end en måned siden, Ekstra Bladet kunne berette, at Nick Cannon var i stor sorg efter at have mistet sin fem måneder gamle søn, Zen.

Sønnen, der blev ramt af en tumor i hjernen, da han var blot to måneder gammel, døde i sin fars arme under en tur på stranden.

Efter den tragiske begivenhed kan Nick Cannon nu juble over, at han skal være far igen, skriver People.

Mandag bekræftede skuespilleren og tv-værten under sit talkshow, at han og modellen Bre Tiesi, 30, venter et barn.

41-årige Cannon stod foran publikum i studiet og delte en række tweets fra fans, der lavede sjov med, at han skulle være far igen.

Nick Cannon legede glædeligt med på legen, indtil han afslørede et billede fra et babyshower med ham og Tiesi, der afslører, at parret venter sig senere på året, ligesom han fortalte om sin dybe kærlighed til hvert af sine børn og ikke mindst om sin begejstring for det kommende barn.

Drengen, hvis køn blev afsløret i weekenden under en kønsafsløringsfest, bliver Tiesis første og Cannons ottende barn.

'Nick Cannon Show'-værten er allerede far til de tiårige tvillinger Moroccan og Monroe, som han deler med ekskonen Mariah Carey; fireårige Golden 'Sagon' og etårige Powerful Queen, som han deler med Brittany Bell; og syv måneder gamle tvillinger, Zion Mixolydian og Zillion Heir, som han deler med Abby De La Rosa.

Cannon var også far til et barn med Alyssa Scott - sønnen Zen, der døde 5. december efter at have fået konstateret hjernekræft sidste år.

