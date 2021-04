Efter tragedie: - Jeg anede ikke hvad jeg skulle gøre

For lidt mindre end et år siden døde John Travoltas kone gennem 29 år, skuespiller Kelly Preston, efter to års hemmelig kamp mod brystkræft.

I tiden efter tragedien har den 67-årige Travolta ikke delt mange tanker om sit tab med offentligheden, men i et stort interview med det spanske magasin Esquire gjorde han i sidste uge en undtagelse.

Her fortæller han om sin oplevelse af sorg i den forbindelse.

- Jeg har lært, at det at sørge og at sørge over nogen er en personlig ting. Sorg er individuelt, og det at opleve sin egen rejse igennem er vigtigt for at kunne hele, siger han i interviewet.

Han fortæller, at han i tiden efter sin kones død blev overstrømmet med andre menneskers sorg.

- Du har ingen idé om, hvor mange der henvendte sig til mig. Jeg følte mig så mættet med deres sorg, at jeg ikke anede, hvad jeg skulle gøre. Den første ting, man har brug for, når man oplever sorg, er at kunne gå et sted hen, hvor man kan sørge uden andres indblanding, siger han.

Ramt af tragedier

Det var John Travolta selv, der 13. juli 2020 delte nyheden om sin kones død på de sociale medier.

'Det er med et tungt hjerte, at jeg må informere jer om, at min smukke kone har tabt en kamp på to år mod brystkræft. Hun kæmpede en brav kamp med kærlighed og støtte fra mange,' skrev skuespilleren blandt andet.

Kelly Preston blev 57 år, og parret fik sammen tre børn.

I 2009 døde deres dengang kun 16-årige søn Jett af et slagtilfælde på en ferie i Bahamas.

Jett, som tidligere havde haft flere slagtilfælde, var den ældste af Travoltas og Kelly Prestons børn. Parret fik også datteren Ella, som nu er 21 år, og sønnen Benjamin, som nu er 10 år.