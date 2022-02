Efter tragedie: Modtager fertilitetsbehandling

I 2020 mistede modellen Chrissy Teigen sin søn under graviditen. Nu er hun gået i fertilitetsbehandling i håb om at kunne udvide familien, der tæller gemalen John Legend og børnene Miles og Luna

Chrissy Teigen har igen fået mod på at udvide familien, efter at hun i september 2020 mistede sin ufødte søn Jack ved en spontan abort.

Sorgen over tabet af hendes og gemalen, John Legends, tredje barn er nu bearbejdet så meget, at parret er klar til at gøre deres fælles børn, Miles og Luna, til storesøskende.

Derfor er Chrissy Teigen nu gået i fertilitetsbehandling, Det beretter People.

I et opslag på Instagram fortæller den 36-årige model og kogebogsforfatter, at hun nu er gået i gang med fertitlitetsbehandling - den såkaldte IFV-metode, hvor modne æg udtages fra æggestokkene og befrugtes med mandens sæd i en skål i et varmeskab og derfra udvikler sig.

Ifølge hende er det værste ved behandlingen den oppustethed, der følger med - og derfor får mange til spørge, om hun er gravid. Hvad hun endnu ikke er.

- Jeg beder jer ydmygt om at lade være at spørge, om jeg er gravid, selvom det er sagt i den bedste mening. Lige nu er jeg det modsatte af gravid, skriver hun og tilføjer:

- Lad i det hele tager være med at stille nogen, det spørgsmål.