Efter tragisk død: - Vi savner dig hver forbandet dag

Det er nu to år siden, at den amerikanske skuespillerinde Naya Rivera døde i en drukneulykke. 'Glee'-stjernen bliver atter mindet

Tiden skal spoles tilbage til juli 2020, hvor den amerikanske skuespillerinde Naya Rivera, der især var kendt fra serien 'Glee', på tragisk vis døde i en drukneulykke.

Stjernens lig blev fundet, efter hun var forsvundet i fem dage efter en bådtur med sin søn.

Sidenhen er Naya Rivera blevet hyldet adskillige gange, og nu - to år efter den tragiske episode - mindes hun igen.

Fredag var toårsdagen for hendes død, og flere 'Glee'-skuespillere benyttede den tragiske lejlighed til at sende en hilsen til Naya Rivera.

'Hver dag min engel. Jeg savner dig hver forbandet dag', skrev skuespillerinden Healther Morris, der spillede Brittany Pierce i 'Glee', på Instagram med et billede af de to.

'Det bedste, der altid var og altid vil være', lød ordene med et hjerte fra Kevin McHale, der spillede Artie Abrams i serien.

Og skuespillerinden Jenna Ushkowitz, der havde rollen som Tina Cohen-Chang i 'Glee', lagde et sort-hvidt billede af Naya Rivera på det sociale medie for at markere den tragiske dag.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Naya Rivera blev 33 år. Foto: AdMedia/MediaPunch/IPX/Ritzau Scanpix

Hyldet af familien

Også i fjor, hvor det altså var etårsdagen for Naya Riveras tragiske død, blev den amerikanske skuespillerinde mindet af sin familie.

- Sommetider er vi bange for, at sorgen bliver så tung, at vi kan frygte for os selv, for det er virkelig hårdt, fortalte Yolanda Previtire - mor til Naya Rivera - til 'Good Morning America' i 2021.

- Der er ingen ord, der kan beskrive, hvad vi går igennem. Alt vi ved med sikkerhed er, at vi har hinanden, sagde en knust Yolanda Previtire, der havde svært ved at holde tårene tilbage.

I samme interview beskrev Naya Riveras lillesøster Nickayla også det store tab, og søsteren ønsker, at hun kunne gå tilbage i tiden og være tættere med sin søster.

Naya Riveras lig blev fundet nær overfladen på søen Lake Piru, tæt på hvor hendes båd blev fundet. Søen ligger 80 kilometer nord for Los Angeles.

Den amerikanske 'Glee'-stjerne blev 33 år.