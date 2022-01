Efter tragisk dødsfald: - Fuldstændig i chok

Mange så med, da den populære serie 'Hænderne fulde' rullede over skærmen i 1990'erne.

Derfor har det også chokeret vidt og bredt, at komiker og skuespiller Bob Saget natten til mandag dansk tid blev fundet død på et hotelværelse i en alder af 65 år.

Saget blev for alvor et verdensnavn som familiefaren Danny Tanner i 'Hænderne Fulde' eller 'Full House', som var originaltitlen på det populære tv-program.

Nu strømmer hyldester ind fra mange af de skuespillere, som var tætte på Bob Saget, blandt andet fra en af de andre populære skuespillere i serien John Stamos.

'Jeg er knust. Jeg er udmattet. Jeg er fuldstændig i chok. Jeg vil aldrig nogensinde få en ven som ham. Jeg elsker dig så meget, Bobby, skriver John Stamos på Twitter.

Bob Saget med John Stamos og Dave Coulier på den røde løber i 2017. Foto: Tommaso Boddi/Ritzau Scanpix

Den amerikanske talkshow-vært Jon Stewart er også ked af tabet af Bob Saget, og han beskriver ham blandt andet som den 'sjoveste'.

Knuste tvillinger

Blandt skuespillerne i sorg er også Mary-Kate Olsen og Ashley Olsen, der som børn delte rollen som Bob Sagets yngste datter i serien. Det skriver Page Six og People, som har fået en skriftlig meddelelse fra tvillingerne.

'Bob var den mest kærlige, medfølende og generøse mand. Vi er dybt berørte af, at han ikke længere er blandt os, men ved, at han vil fortsætte med at være ved vores side for at guide os så yndefuldt, som han altid har gjort'.

'Vi tænker på hans døtre, kone og familie og sender vores kondolencer', skriver tvillingerne i en meddelelse.

Ingen ord

Også Olsen-tvillingernes tv-storesøster har kommenteret den triste nyhed om Bob Sagets død.

'Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har ingen ord. Bob var et af de bedste mennesker, jeg har kendt i hele mit liv. Jeg elskede ham så meget, skriver skuespilleren Candace Cameron Bure, der havde rollen som DJ i 'Hænderne Fulde'.

Tv-serien blev indspillet i årene 1987-1995. Den fik nyt liv, da skuespillerne vendte tilbage til settet for at indspille nye sæsoner i en Netflix-udgave fra 2016 til 2020.