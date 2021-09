Efter tusindvis af klager: Nu scorer han nyt job

Den kontroversielle tv-vært Piers Morgan har landet sig et nyt job, efter han for nylig stoppede som vært på 'Good Morning Britain' på ITV under stort postyr.

I fremtiden skal han være vært på en ny kanal kaldet talkTV channel, mens han samtidig skal være skribent for det britiske tabloidmedie The Sun og mediet New York Post som led i et samarbejde imellem News Corp og Fox News Media.

Det skriver news.co.uk.

I den forbindelse udtaler Piers Morgan, at han glæder sig til de nye udfordringer:

- Jeg er meget begejstret over, at jeg får mulighed til at vende tilbage til News Corp, som er der, hvor jeg begyndte min karriere for mere end 30 år siden. Rupert Murdoch (ejeren, red.) har været en konstant og frygtløs forkæmper for ytringsfriheder, og vi kommer til at skabe noget nyt og meget spændende, lyder det fra Piers Morgan.

- Jeg kommer hjem, og vi kommer til at have det rigtig sjovt, fortæller han videre.

Piers Morgan glæder sig til de nye udfordringer. Foto: Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx

Fik tusindvis af klager

Tidligere på året blev mere end 57.000 klager over Piers Morgan sendt til tilsynsmyndigheden Ofcom i Storbritannien.

Det skyldtes de kommentarer, han kom med om hertuginde Meghan Markle tilbage i marts, hvor han blandt andet udtalte, at han ikke troede på, at Meghan Markle havde haft selvmordstanker, som hun ellers fortalte i et stort og meget omtalt interview med talkshowvært Oprah Winfrey.

De mange klagere fik dog ikke medhold.

'Det (programmet, red.) indeholdt udtalelser om selvmord og mentalt helbred, som potentielt var skadelige og meget krænkende. Men vores afgørelse er, at programmet overordnet set indeholdt nok modsatrettede synspunkter til at give seerne nok kontekst', udtalte myndigheden blandt andet i kølvandet på klagerne.

Kort efter Morgans udtalelser om Meghan Markle meddelte tv-værten, at han stoppede på 'Good Morning Britain'.

'Efter samtaler med ITV har Piers Morgan valgt, at det er på tide af forlade 'Good Morning Britain'. ITV har accepteret beslutningen og har ikke yderligere at tilføje,' lød det i den forbindelse i en udtalelse fra tv-stationen bag 'Good morning Britain'.

