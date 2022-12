Efter utroskab: Kendispar afbryder forlovelsen

Det er slut mellem skuespilleren Nia Long og NBA-træneren Ime Udoka, efter at sidstnævnte er blevet beskyldt for utroskab

Ime Udoka har været i vælten i de seneste måneder.

I efteråret udbrød der rygter om, at cheftræneren for NBA-holdet Boston Celtics havde været utro med et kvindeligt medlem af holdets stab, og det koster nu forholdet til skuespilleren NIa Long.

De to havde ellers været sammen i 13 år og har sammen sønnen Kez på 11. Men det er nu forbi mellem dem, bekræfter en talsmand for skuespilleren over for People.

Men selvom de ikke længere er sammen, er de fuldt ud indstillet på at være de bedste forældre for sønnen, lyder det fra repræsentanten.

Parret blev forlovet i 2015, men et bryllup bliver det altså ikke til.

Suspenderet efter affære

45-årige Ime Udoka er suspenderet fra Boston Celtics hele sæsonen som følge af affæren.

Nia Long udtalte sig om situationen i sidste uge, da hun talte med The Hollywood Reporter.

- Det, der knuste mit hjerte mest i forhold til det hele, var at se min søns ansigt, da Boston Celtics-organisationen besluttede at gøre en meget privat ting til noget offentligt, sagde hun og fortalte, at hun trak sønnen ud af skolen, mens det stod på.

- Det var ødelæggende, og det er det stadig, sagde hun og udtrykte stor skuffelse over NBA-holdet, som hverken tjekkede, om hun eller sønnen havde det fint nok, efter at offentligheden fik kendskab til utroskaben.

52-årige Nia Long er skuespiller og har blandt andet medvirket i serier som 'The Fresh Prince of Bel-Air', 'Empire' og 'NCIS: Los Angeles', ligesom hun også har været på rollelisten i film som 'Big Momma's House' og efterfølgeren.

Hun har ud over sønnen med Ime Udoka også en voksen søn fra et tidligere forhold.