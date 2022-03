Efter utroskab og stofmisbrug: Nu fortæller hun alt

Den 69-årige tidligere realitystjerne i 'The Osbournes' og forhenværende britiske 'X Factor'-dommer Sharon Osbourne, 69, barsler med endnu en selvbiografi - den fjerde i rækken.

Der er da også nok at skrive om fra et farverigt liv med en endnu mere farverig ægtemand, Ozzy Osbourne, ved hendes side.

Men Ozzy, der i nyere tid bl.a. er kendt for sin snøvlende måde at tale på, bliver på ingen måde skånet i den kommende bog, forlyder det.

Selvom hun har tilgivet ham for alle skandalerne og den måde, han som feteret rockstjerne har opført sig på gennem årene, og selvom parret fortsat er sammen, lægger Sharon ikke fingrene imellem.

Hun vil således afsløre alt om Black Sabbath-stjernens affærer og vilde narkomisbrug.

Stod bag ham

Selvom den trofaste hustru stod bag sin ægtemand, da da det stod allerværst til, 'outer' hun ham altså i hidtil uhørt grad, når hun i bogen beretter om utroskab og hans vilde nætter, fester og lange perioder badet i alkohol og stoffer.

Ikke at det kommer som en særligt stor overraskelse, at Ozzy har skejet ud og været en dårlig ægtemand i perioder, men det er alligevel opsigtsvækkende, at Sharon Osbourne føler trang til at fortælle omverdenen om mandens vilde eskapader, når ægteparret fortsat holder sammen på 40. år.

Reklamematerialet til Sharons nye bog lover, at 'nogle af de hårdeste år, som Sharon har oplevet', vil blive taget under kærlig behandling.

'Kvalerne over et ødelagt ægteskab og Ozzys utroskab, det konstante spøgelse med stofmisbrug, tabet af venner, forræderi mod kollegaer og hendes igangværende kampe med mentale helbredskriser', lyder bare en af beskrivelserne af bogens indhold.

Sharon Osbournes nye bog bliver efter planen udgivet i november.

Flytter hjem til UK

Parret har ifølge britiske medier, efter mange år med primær bopæl i Los Angeles, planer om at flytte permanent til Storbritannien igen.

Dermed flytter de ind i deres enorme hus kaldet Welders House i landsdelen Buckimhamshire, hvor Ozzy ifølge The Mirror har planer om at genopbygge sit enorme musikstudie, han hidtil har haft i Los Angeles, i laden.

Årsagen til flytningen skulle angiveligt være, at skatten er blevet for høj i det amerikanske.

Ozzy Osbourne har været clean og ædru i mange år, men som man kunne følge i førnævnte reality-dokumentarserie 'The Osbournes, der kørte fra 2002 til 2005, har de mange stoffer og alle de våde varer hæmmet rocksangeren i en grad, så han ikke altid virker ved sine fulde fem.

Sharon og Ozzy blev gift i 1982 og har tre voksne børn sammen - Jack, Kelly og Aimee.