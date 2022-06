Efter vild rekord: Nu reagerer han

Tom Cruise var tirsdag ude med den første kommentar til den forrygende biografstart for 'Top Gun: Maverick'.

'Tak til alle der så 'Top Gun: Maverick' og hjalp til med at gøre det til en historisk åbningsweekend', skrev verdensstjernen på det sociale medie Twitter.

Og en tak er da også helt på sin plads, da filmen har fået en flyvende start på det store lærred.

På de fire dage, den forlængede og netop overståede Memorial Day-weekend i USA varede, omsatte 'Top Gun: Maverick' for 156 millioner dollars, hvilket er ny rekord.

Den tidligere Memorial Day-rekord lød på 153 millioner dollars og blev sat af 'Pirates of the Caribbean: At World's End' i 2007.

Tom Cruise går i disse dage rundt med et smil så bredt som vingefanget på en F-16. Foto: Justin Tallis / AFP / Ritzau Scanpix

Det var samtidig første gang, at en Tom Cruise-film passerede en omsætning på 100 millioner dollars i åbningsweekenden.

I hele 2022 må opfølgeren til 'Top Gun' fra 1986 tage til takke med en tredjeplads efter 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness og 'The Batman'.

Tom Cruise til premieren på 'Top Gun: Maverick' i London 19. maj. Henry Nicolls / Reuters / Ritzau Scanpix

Danmark kan også

Også herhjemme er 'Top Gun: Maverick' en gigantisk succes, og 153.000 personer så filmen fra fredag-søndag i sidste uge.

- At United International Pictures i Danmark har haft sin største åbningsweekend med 'Top Gun: Maverick' nogensinde er en stor glæde. Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at det giver så meget desto større begejstring, at det er blevet den største premiereweekend for Tom Cruise og Paramount Pictures i Danmark, udtaler Michael Berg, direktør for UIP i Danmark, i en pressemeddelelse.

'Top Gun: Maverick' havde biografpremiere i torsdag 26. maj.

