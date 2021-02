Efter vildt styrt: - Jeg lå i det værste smertehelvede

Den amerikanske skuespiller Ashley Judd er blevet indlagt på et sygehus efter et alvorligt styrt i den congolesiske regnskov, hvor hun var tæt på at miste sit ene ben.

Divergent-skuepillerinden har i en længere periode været utroligt engageret i arbejdet omkring at bevare bestanden af Bonobo-aber, også kaldet pygmæchimpanser, og det var på en sådan research-tur dybt inde i regnskoven, at hun snublede og faldt over en træstamme og brækkede sit ben fire steder.

- Jeg lå i det værste smertehelvede og kunne intet gøre, fortæller hun til The New york Times i en Instagram Live.

55 timers langt smertehelvede

Det brækkede ben var begyndelsen på et 55 timer langt smertehelvede for den 52-årige skuespiller, for det er nemlig ikke lige til at komme på hospitalet dybt inde i regnskoven i Den demokratiske republik Congo.

- Det har sat tingene i relief, lyder det fra Ashley Judd, som er blevet båret, kørt og fløjet ud af regnskoven og landet og nu er indlagt på et hospital i Sydafrika, hvor hun er blevet opereret og bliver behandlet.

Men der er en helt bestemt tanke, hun ikke kan slippe. Ashley Judd er nemlig overbevist om, at hendes redning og behandling ikke havde været den samme, hvis hun var en indfødt. Og faktisk er forskellen på udfaldet meget lille, men betydelig.

Betydelig forskel

- Forskellen er, at jeg har en ulykkesforsikring, og det har de ikke, fortæller hun.

Netop ulykkesforsikringen sørgede for, at hun blev fløjet til et hospital i Sydafrika, hvor der er bedre behandlingsmuligheder.

- For en congoleser ville det være slutningen på deres ben og endda deres liv, lyder det fra Ashley Judd, som er tydeligt berørt.

Skuespilleren er blevet sat rigtigt sammen, og lægerne forventer, at hun kommer sig fuldstændigt.

Vanvittig tur

Fra Ashley Judds uheldige fald midt inde i regnskoven tog det hende to timer at komme tilbage til sin camp for derefter at køre seks timer på bag på en motorcykel, hvor hun skulle holde sit eget skinneben på plads, indtil de var i hovedstaden, hvor hun først dagen efter blev fløjet til Sydafrika.

Hun forklarer, at hun i den tid savnede en form for smertestillende, som kunne have taget de værste smerter. Men det er ikke allemandseje i det afrikanske land Den demokratiske republik Congo.

- Jeg måtte bide i en pind, da en lokal klog mand forsøgte at sætte mit ben på plads inden motorcykelturen, forklarer hun om den voldsomme og smertefulde episode.