Efter vildt vægttab: Nu afslører stjerne detaljer

Den amerikanske sangerinde Elle King, som blandt andet står bag hittet 'My Ex's and Oh's', har de seneste par år været på lidt af en vægttabsrejse.

Nu afslører Elle King altså flere detaljer om denne rejse.

Det sker i et Instagram-opslag, hvor hun blandt andet skriver, at hun vejede 128 kg tilbage i 2021.

'Næsten to år efter fødslen! Jeg laver dette opslag for at dele min rejse fra min graviditet, hvor jeg vejede 128 kg på 160 cm og til nu i 2023. Det sker ikke bare henover natten. Det skete heller ikke på et år for mig. Faktisk så arbejder jeg stadig på at opnå mine mål,' skriver King indledningsvist.

I opslaget er der desuden et sammenklip af videoer, hvor Elle King blandt andet er i færd med at træne.

Fik en depression

Elle King afslører videre, at en del af hendes rejse til et sundere liv også indebar, at hun var nødt til at komme videre igen, efter at være røget ind i en depression.

'Jeg faldt ind i en dyb depression undervejs i min graviditet. Jeg vidste desuden heller ikke, hvor intens en fødselsdepression egentlig er, og var, indtil jeg langsomt begyndte at komme tilbage igen,' skriver Elle King og fortsætter:

'Jeg følte mig fanget i min krop. Jeg kunne ikke engang synge. Så jeg begyndte langsomt.'

Hun beskriver blandt andet, hvor hun lavede 'let' konditionstræning for at varme sin krop, lunger, stemme og sind op, og at hun ændrede sine vaner. Derudover skriver hun også, at hun har fået hjælp af en personlig træner.

Men det sidste er ikke en nødvendighed, mener Elle King, og kommer samtidig med en række råd:

Sådan så Elle King ud i november 2021. Foto: Ed Rode/Ritzau Scanpix

'Hvis du ikke har sådan en, så må du være din egen mester. Find musik du kan lide! Kør på cykel! Gå ud og svøm!'

Afviser medicin

De seneste par år er der kommet flere og flere medicinske præparater på hylderne, som kan hjælpe folk med at tabe sig.

Og derfor er det da også naturligt at tænke, at nogle mennesker måske har fået lidt medicinsk hjælp til deres vægttab.

Dette afviser King dog pure i sit opslag:

'Jeg kan ikke tro, at jeg er nødt til at sige det her, men nej, jeg er ikke på nogen former for vægttabs medicin. Jeg har PCOS (hormonforstyrrende sygdom, der rammer kvinder, red.) og pre-diabetiker. Min diabetiske bedstefar døde, da jeg var 10 år gammel. Jeg så ham prikke hans finger og stikke ham selv (med insulin, red.)' skriver King.

Halvt så stor

Selvom sangerinden ikke har afsløret sin nuværende vægt, og hvor meget hun præcis har tabt sig, så er der ingen tvivl om, at der er tale om mere end blot et par kilo.

Hendes far, skuespiller Rob Sneider, kendt fra blandt andet filmen '50 first dates', har også udtalt, at 'hun nu er halvt så stor', som hun var lige efter fødslen af sønnen Lucky Elvi.

Og at dømme ud fra billeder af stjernen, så er faren da heller ikke helt gal på den. For nyligt lagde stjernen blandt andet følgende billede op på sin Instagram, hvor det er tydeligt, at King har tabt sig en hel del.

