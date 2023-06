Efter viral afvisning: 'Det mest sørgelige øjeblik i mit liv'

Vi har alle været der.

Det akavede øjeblik, hvor man er er lidt i tvivl, om der skal gives krammer eller håndtryk.

Komikeren Jerry Seinfeld var dog ikke tøvende, da han mødte popsangeren Kesha på den røde løber i 2017.

Her blev det et så hårdt nej fra Jerry Seinfeld, da Kesha afbrød komikerens interview for at spørge om en krammer, at det gik viralt.

I videoen kommer Kesha hen til Seinfeld og siger 'jeg elsker dig så meget', inden hun fortsætter:

- Må jeg give dig en krammer?

- Nej tak, svarer Seinfeld prompte.

- Please?, prøver hun igen.

- Nej, tak, gentager han og griner akavet.

Mens den tydeligt skuffede Kesha forlader løberen, gør Seinfeld det klart for reporteren, han taler med, at han ikke aner, hvem Kesha er.

Jerry Seinfeld er særligt kendt for at spille hovedrollen som sig selv i den store tv-serie om ingenting 'Seinfeld', der blev vidst fra 1989 til 1998. Det sidste afsnit blev i følge New York Times det tredje mest sete program nogensinde med 76 millioner seere. Foto: Greg Allen/Ritzau Scanpix

Trist

Nu sætter sangeren imidlertid ord på oplevelsen, som Ifølge Kesha var 'det mest sørgelige øjeblik i mit liv'.

Det siger hun i et nyt interview med Tom Scharpling i 'The Best Show' og forklarer, at hun altid havde Jerry Seinfelds populære tv-show fra 90'erne med på DVD, når hun var på turné og rejste rundt.

- Når der var turbulens i flyet, satte jeg 'Seinfeld' på og tænkte 'alt er okay'. Han var min ven. Da jeg så kom det til fucking velgørenhedsarrangement, var jeg virkelig spændt, fordi han (Jerry Seinfeld, red.) giver mig fred, kærlighed og alt andet godt, siger hun i interviewet og uddyber:

- Han krammede mig ikke foran kameraerne. Det var det mest deprimerende... og morsomt, men på samme tid så sørgeligt. Det var det mest triste øjeblik i mit liv.