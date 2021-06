Efter voldsom mobning: 'Undskyld'

Modellen Chrissy Teigen har været i seriøs modvind på de sociale medier, efter mange af hendes gamle tweets igen så dagens lys.

Her har John Legends kone udskammet flere kendte som Courtney Stodden og Lindsay Lohan.

Chrissy har ikke været populær efter de gamle tweets kom frem. Foto: Ritzau/Scanpix

Taler ud

Og der har været utroligt stille fra Chrissy Teigen, mens kritikken er haglet ned over hende, men på mediet Medium har den 35-årige mor til to nu valgt at give en lang undskyldning for sin opførsel.

'Jeg ved jeg har været stille, og jeg ved, at du nok ikke vil høre om mig, men jeg vil gerne have, at du ved, jeg har siddet i et hul af offentlig afstraffelse de sidste par uger. Der er ikke gået et eneste sekund, hvor jeg ikke har tænkt over, hvad jeg har gjort, og jeg er ked af det, jeg har gjort og sagt førhen', skriver hun indledningsvist.

Herefter forklarer Chrissy, at mange af hendes gamle tweets er kommet op til overfladen igen, og at hun skammer sig over dem.

'Jeg har sagt undskyld offentligt til én person, men der er mange andre, som jeg skal sige undskyld til. Jeg er i gang med at række ud til de mennesker', skriver hun.

Forstår det godt

Hun indrømmer, at hun har været en del af en mobbe-kultur på internettet, og kalder sig selv en 'troll'.

Modellen håber nu, at dem hun har såret vil tage imod hendes undskyldning, men hun forstår også godt, hvis de ikke er klar.

Hun afslutter opslaget med at skrive, at hun gerne vil være en bedre person, og at det er helt okay, hvis folk ikke er på hendes side efter den undskyldning, hun nu har skrevet.

'Jeg vil ikke bede om jeres tilgivelse, men jeres tolerenace. Jeg vil gerne have, at I giver mig lov til at love, at jeg vil tage mine fejltrin på mig, og at jeg får muligheden for at blive bedre'.