Efter voldsomme anklager: Dropper skilsmisse

I maj kunne Kim Zolciak og Kroy Biermann pludselig fortælle, at de skulle skilles efter 12 år.

Efterfølgende kom parret med alverdens beskyldninger og anklager mod hinanden, som blandt andet involverede et gambling-misbrug og hashrygning.

Nu har de så officielt trukket skilsmissen tilbage og skal leve lykkeligt sammen alligevel.

Det skriver TMZ på baggrund af retsdokumenter.

Således har begge parter indgivet en begæring om at droppe den tidligere begæring om skilsmisse. Ifølge mediets kilder skulle parret have valgt at blive sammen for deres fire unge børns skyld.

Kroy Biermann har ellers beskyldt sin hustru for at have et problem med spilmisbrug, og at dette skulle have eskaleret i månederne op til deres skilsisse. Faktisk gik han så langt som at bede retten om at få gennemført en evaluering af hendes mentale helbred.

Omvendt bad Kim Zolciak retten om at gennemføre en test for stoffer i blodet på sin mand, fordi han ryger så meget hash, at hun frygter for sine børns sikkerhed, lød det.

Selvom parret nu altså begge slipper for diverse tests, som de har forsøgt at prakke hinanden på, så er der en anden ting, de ikke slipper for.

Parret har nemlig en gigantisk gæld, heriblandt en ubetalt skatteregning til staten på over 7,5 millioner kroner.