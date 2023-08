Efter voldsomme anklager: Nu bryder hun tavsheden

De seneste dage har den kendte sangerinde Lizzo været i vælten. Det sker, efter hun er blevet sagsøgt af tre af sine tidligere dansere for at skabe et dårligt arbejdsmiljø og for at udskamme og diskriminere på grund af køn, race, vægt og religion.

En af de mere konkrete beskyldninger går på, at Lizzo skulle have udskammet og fyret en af danserne på baggrund af hendes vægt.

Siden anklagerne har set dagens lys, har Lizzo forholdt sig tavs.

Men nu bryder hun tavsheden. Det sker i et langt opslag på Instagram.

Her afviser hun pure alle beskyldningerne.

'De sidste par dage har været utroligt svære og overvældende skuffende. Min arbejdsetik, moral og respektfuldhed er der blevet sat spørgsmålstegn ved, og min karakter er blevet kritiseret. Normalt vælger jeg ikke at svare på falske beskyldninger, men de her er så utroværdige, som de lyder, og for uhyrlige til ikke at blive adresseret', skriver hun og fortsætter:

'Disse sensationelle historier kommer fra tidligere ansatte, som allerede offentligt har indrømmet, at de fik fortalt, at deres opførsel på tour var skuffende og uprofessionelle', lyder det videre.

Træffer svære valg

I opslaget skriver hun videre, at hun altid har været meget passioneret omkring det, hun laver, og at hun derfor i sit arbejde også til tider er nødt til at træffe hårde og svære beslutninger.

'(...) Men det er aldrig min intention at få nogle til at føle sig ukomfortable, eller at de ikke er værdsatte eller en vigtig del af holdet', skriver hun.

'Jeg er her ikke for, at jeg skal blive set på som et offer, men jeg ved også, at jeg ikke er skurken, som folk og medierne har udstillet mig som de sidste par dage. Jeg er meget åben omkring min seksualitet og at udtrykke mig selv, men jeg tillader ikke, at folk udnytter den åbenhed til at gøre mig til noget, jeg ikke er', fortsætter hun.

Lizzo afviser blankt, at anklagerne har noget på sig. Foto: Amy Harris/Ritzau Scanpix

Lizzo er kendt for sin kropsaktivisme, og hun slår da også fast, at hun aldrig kunne finde på at tale nedladende om folk på grund af deres udseende eller deres vægt.

'Jeg ved, hvad det vil sige at blive bodyshamet på daglig basis, og jeg ville absolut aldrig kritisere eller dømme en ansat på baggrund af deres vægt', skriver hun og tilføjer:

'Jeg er såret, men jeg vil ikke lade det gode arbejde, jeg har lavet i verden, blive overskygget af det her', skriver hun og takker samtidig alle dem, der har kontaktet hende med støttende ord den seneste tid.

