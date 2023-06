Efter voldsomme anklager: Nu lukkes sagen

Efter flere års lang kamp med anklager om voldtægt og seksuelle overgreb har sangerinden Kesha og produceren Dr. Luke begravet stridsøksen.

I et fælles opslag på Instagram afslører parterne, at de er nået frem til en aftale og striden nu endegyldigt er forbi.

'Kun Gud ved, hvad der skete den nat. Jeg har altid sagt, at jeg ikke kan genfortælle alt, hvad der skete. Jeg ser frem til at lukke døren på dette kapitel i mit liv og begynde et nyt. Jeg ønsker ikke andet end fred for alle involverede parter', skriver Kesha i erklæringen.

'Selvom jeg værdsætter, at Kesha igen erkender, at hun ikke kan genfortælle, hvad der skete den nat i 2005, er jeg helt sikker på, at intet skete. Jeg bedøvede eller overfaldt hende aldrig, og det ville aldrig gøre', skriver Dr.Luke og tilføjer, at han de sidste ti år har kæmpet for at rense sit navn.

Afviste alle anklager

Striden startede tilbage i 2014, da Kesha anklagede Dr.Luke for voldtægt og seksuelle overgreb. Producer og sangskriver Dr. Luke har tidligere afvist sangerindens påstand om, at han skulle have voldtaget hende.

- Jeg voldtog ikke Kesha, og jeg har aldrig haft sex med hende. Kesha og jeg var venner i mange år, og jeg betragtede hende som min lillesøster, skrev Dr. Luke ifølge ABC News. Han mente, at Kesha brugte anklagerne som et middel til at presse ham til at opløse pladekontrakten.

- Kesha og jeg skrev en masse sange sammen, og det var ofte godt, men der var også forskellige kreative syn på tingene en gang imellem. Det er trist, at hun vil fordreje en kontraktforhandling til noget, der er så forfærdeligt og usandt, sagde han dengang.

Parterne skulle senere i år mødes i retten, hvor sagen skulle afgøres, men nu er sagen lagt bag dem.