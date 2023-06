Efter voldsomme anklager: Tiltale for voldtægt droppes

Hollywoodskuespiller Armie Hammer har de seneste år befundet sig langt fra det gode selskab.

Siden han i 2021 offentligt blev anklaget for voldtægt og psykisk vold af en kvinde ved navn Effie, som fortalte, at de to havde haft en relation til hinanden i årene fra 2016 til 2020, er rollerne forsvundet som sand mellem fingrene på den ellers så succesfulde skuespiller.

Nu har anklagemyndigheden i Los Angeles dog besluttet ikke at tiltale Armie Hammer for overgreb. Det skriver Deadline.

'Sager om seksuelle overgreb er ofte svære at bevise, og det er derfor, vi sætter vores allerdygtigste anklagere på sagerne, når de skal gennemgås', udtaler kommunikationschef ved anklagemyndigheden, Tiffiny Blacknell, ifølge mediet.

'I denne sag har anklagerne foretaget en ekstremt grundig gennemgang, men derudfra besluttet, at der denne gang ikke er nok beviser til at tiltale hr. Hammer for en forbrydelse', lyder det videre i udtalelsen, hvor anklagemyndigheden også slår fast, at man har pligt til at sikre sig, at anklagen kan bevises over enhver rimelig tvivl.

De seneste år har været et langt fald fra Hollywoods tinder for Armie Hammer. Foto: mpi99/MediaPunch/Ritzau Scanpix

Kæmpe nedtur

Anklagen fra kvinden Effie gik på, at Armie Hammer skulle have voldtaget hende i fire timer tilbage i 2017 i Los Angeles. Under voldtægten skulle skuespilleren også have slået hendes hoved mod en mur.

- Jeg troede, han ville slå mig ihjel, sagde Effie under et pressemøde, som hun holdt sammen med sin advokat i 2021.

Armie Hammer blev få måneder efter desuden genstand for beskyldninger om seksuelle fantasier, der involverer kannibalisme. Det er dog aldrig noget, der har ført til et retsligt opgør.

Ikke desto mindre betød beskyldningerne dog, at Hammer mistede endnu flere jobs, og nu mere eller mindre er persona non grata i Hollywood.

36-årige Armie Hammer er kendt fra film som 'Call Me by Your Name', 'The Social Network', 'Døden på Nilen' og 'The Lone Ranger'.

Han har tidligere på året i et stort interview nægtet alle anklager, ligesom han også har fortalt, at han selv som 13-årig blev udsat for overgreb.

