Efter voldtægtsanklager: Sender undskyldning til sin gravide hustru

'Jeg vil gerne offentligt undskylde til min hustru, Alexis, for at have ydmyget hende med min affære.'

Sådan indleder den amerikanske countrysanger Jimmie Allen sit nyeste opslag på Instagram. Opslaget kommer en måned efter, at han og Alexsis, der er gravid med parrets tredje barn, annoncerede at de skulle skilles og kort efter en sag om grove voldtægtsanklager mod Jimmie Allen begyndte at rulle.

'Jeg er flov over, at mine valg har bragt skam over hende. Det er noget, som hun slet ikke fortjener på nogen måde', fortsætter Jimmie Allen sit opslag, hvori han også sender en undskyldning til parrets to børn.

'Jeg vil også gerne undskylde overfor børn for at være et dårligt eksempel på en mand og en far'.

'Jeg arbejder på at blive et bedre menneske, som mine børn kan være stolte af, skriver Jimmie Allen videre.

Voldtægtsanklager

Torsdag i sidste uge rettede en anonym tidligere ansat i staben hos den 37-årige country-stjerne Jimmie Allen anklager mod sin tidligere arbejdsgiver i et søgsmål.

I søgsmålet anklager den anonyme kvinde Allen for at have voldtaget og begået overgreb mod hende flere gange over en periode på 18 måneder.

Jimmie Allen har afvist anklagerne om seksuelt overgreb, men erkender, at han har haft et seksuelt forhold med kvinden i to år.Læs hele historien her.