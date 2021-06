Efterforskes for vold

Den amerikanske rapper Chris Brown var på alles læber, da han i 2009 erkendte at have begået vold mod sin daværende partner, Rihanna.

Nu er den 32-årige rapper igen i politiets søgelys i en sag om vold, skriver både TMZ og US Weekly, der har fået oplysningen bekræftet af kilder i politiet.

Talspersonen for Los Angeles Politi ved navn Lizeth Lomeli oplyser til US Weekly, at politiet efterforsker en anmeldelse fra en kvinde, som angiveligt er blevet udsat for vold af Chris Brown.

'Det kvindelige offer fortæller, at hun og den mistænkte skændtes, hvorefter den mistænkte slog hende. Der er indgivet en sigtelse i sagen', lyder det i en meddelelse til mediet.

Ifølge mediernes oplysninger blev politiet kaldt ud til hændelsen fredag. Chris Brown er ikke blevet anholdt og har ikke udtalt sig om sagen.

Chris Brown blev efter sagen i 2009, hvor han overfaldt Rihanna i sin bil, idømt fem års betinget fængsel samt samfundstjeneste.