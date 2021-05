Eftersøgt af politiet for overfald

Den kontroversielle musiker Marilyn Manson er endnu engang kommet i politiets søgelys.

Ifølge flere internationale medier, blandt andre TMZ, eftersøges sangeren af politiet i den amerikanske delstat New Hampshire for et overfald, han ifølge politiet begik i 2019.

Her skulle Marilyn Manson angiveligt have spyttet en fotograf i ansigtet til en koncert.

Politiet oplyser desuden, at Manson, hans agent og hans forsvarer har kendt til arrestordren i en rum tid, men at de har ignoreret den.

Marilyn Manson har ikke offentligt forholdt sig til anklagerne.

Efterforskes

Den seneste tid har Marilyn Manson trukket overskrifter verden over, efter flere af hans ekskærester er stået frem og har fortalt om den misbrug og vold, han ifølge deres udsagn har udsat dem for.

I februar kom det frem, at Los Angeles Politi havde valgt at gå ind i sagen.

'Los Angeles' Politis afdeling for særlige ofre undersøger beskyldningerne om vold, som involverer mr. Brian Warner, også kendt som 'Marilyn Manson', som arbejder i musikindustrien. Sagerne fandt sted mellem 2009 og 2011, da mr. Warner boede i West Hollywood', lød det i en meddelelse fra politiet i den forbindelse.

Marilyn Manson selv nægter alle beskyldningerne fra ekskæresterne.

'Selvfølgelig har mit liv og min kunst længe været magneter for det kontroversielle, men de seneste anklager mod mig er forfærdelige fordrejninger af virkeligheden,' har han blandt andet skrevet på Instagram om anklagerne.