Eks åbner op om Jennifer Lopez

Der er ingen sure miner mellem Alex Rodriguez og Jennifer Lopez

Sangerinden Jennifer Lopez og den tidligere baseballspiller Alex Rodriguez var det, man kalder et powerpar.

Men i 2021 valgte parret at gå hver til sit. Dog tyder noget på, at der stadigvæk er en masse venskabelige følelser mellem de to.

I hvert fald fra Rodriguez' side. Han sender nemlig store roser afsted til sin eks i podcasten 'The Martha Stewart Show,'

- Her er, hvad jeg vil fortælle dig om Jennifer, indledte Rodriguez, der fortsatte:

- Og jeg fortalte det samme til nogle kollegaer for nyligt. Hun er det mest talentfulde menneske, jeg nogensinde har været omkring. Hårdtarbejdende, fortsatte Rodriguez.

Rodriguez beskriver videre Lopez som 'den bedste live preformer, der i dag er i live'.

Gammel kærlighed

Jennifer Lopez og Alex Rodriguez blev forlovet på Bahamas i marts 2019 efter to år som kærester. Men 2021 var forholdet forbi mellem de to.

Annonce:

Siden da er kærligheden atter blomstret for Lopez, der har fundet kærligheden på ny. Dog i en gammel flamme.

Ben Affleck har nemlig givet Jennifer Lopez en ring på fingeren. For anden gang.

Parret var kærester første gang i 2002, da begges karriere peakede, og blev som par hurtigt døbt 'Bennifer'.

Affleck og Lopez blev også dengang forlovet, men blandt andet på grund af pres og gigantisk opmærksomhed udskød parret i 2003 brylluppet på ubestemt tid.

I 2004 afbrød de så forlovelsen - og forholdet.