Eksperter om dom: 'Uventet' og 'mærkeligt'

Over hele verden blev afgørelsen i det marathonlignende retsopgør mellem Johnny Depp og Amber Heard fulgt, da den faldt onsdag aften dansk tid, og den har i den grad skabt reaktioner.

Juryen gav Johnny Depp medhold i alle punkter i det søgsmål, han havde anlagt mod Amber Heard. Således blev hun dømt til at skulle betale sammenlagt 10,35 millioner dollars til Depp.

Amber Heard fik på sin side medhold i et enkelt punkt i det søgsmål, hun havde anlagt mod Johnny Depp, og kunne på den måde skære to millioner dollars af 'straffen', så hun i sidste ende blot skal hoste op med 8,35 millioner dollars.

Over for det amerikanske medie People har to juridiske eksperter udtrykt deres forbavselse over afgørelsen, som de kalder både 'uventet' og 'mærkelig'.

Familieret-advokat David Glass kalder det 'uventet' og 'relativt sjældent', at begge parter ender med at vinde lidt og tabe lidt i sådanne sager.

- Det betyder, at juryen mener, at de begge to har talt sandt nok til, at de skulle have medhold i deres del af sagen. Men udfaldet er klart i Johnny Depps favør, for juryen har tydeligvis ikke troet på alt, hvad Amber Heard har sagt - andet end påstanden om, at hendes karriere er blevet en smule skadet, siger han til mediet.

Særlig detalje

Advokat og juridisk analytiker Emily D. Baker kalder over for People resultatet 'mærkeligt'.

Hun forklarer, at Amber Heard er dømt til at skulle betale sin eksmand ti millioner dollars som kompensation for de jobs, han har mistet som konsekvens af det læserbrev, hun skrev tilbage i 2018, og som har været hele sagens omdrejningspunkt.

Derudover lød juryens afgørelse, at Heard yderligere skulle betale fem millioner dollars i torterstatning - et beløb, der dog grundet den lokale lovgivning i Virginia straks blev nedsat til 350.000 dollars.

Amber Heard må hoste op med sammenlagt 8,35 millioner dollars, når regnestykket er gjort op. Foto: Brendan Smialowski/Ritzau Scanpix

Alligevel bør man ifølge Baker hæfte sig ved de fem millioner dollars.

- Torterstatningen er en form for straf-erstatning, som indikerer, at man ikke har brudt sig om det, hun har gjort. Og jeg tror, at de fem millioner dollars er en klar besked, siger hun.

Hun hæfter sig desuden ved, at Johnny Depp godt nok skal af med to millioner dollars i kompensation til Amber Heard, men ikke er dømt til at betale nogen torterstatning.

- Det tror jeg er den tydeligste besked, juryen overhovedet kunne sende, siger hun til mediet.

Mens Amber Heard var mødt op i retten for at modtage dommen, festede Johnny Depp i stedet løs med fans i England.

