Eksperts vilde teori: Beyoncé skyld i høj inflation

Cheføkonom mener, at stjernens to hypede koncerter i Stockholm i maj er årsag til, at inflationen var højere end forventet i den måned, fordi priserne steg som følge af besøget

Inflationen i Sverige var højere end forventet i sidste måned, og det kan muligvis skyldes noget ganske uventet og overraskende: superstjernen Beyoncé.

Den amerikanske sanger begyndte sin Renaissance World Tour i Sverige i maj med to komplet udsolgte koncerter, og det ser ud til, at efterspørgslen på hotelværelser og restaurant-bookinger i Stockholm og omegn var så vild, at det har presset den officielle inflationsstatistik i Sverige opad.

Det har Michael Grahn, Danske Banks cheføkonom for Sverige, skrevet i et opsigtsvækkende Tweet, skriver blandt andet The Guardian og Sky News.

'Beyoncés start på verdensturnéen i Sverige ser ud til at have påvirket maj-inflationen,' skriver eksperten således.

Egentlig faldt den svenske inflation til under 10 procent i maj, nærmere betegnet til 9,7 procent fra 10,5 i april, viser officielle statistikker.

Men den var fortsat højere, end man havde regnet med, og Michael Grahn mener altså, at Beyoncé har været tungen på vægtskålen i den forbindelse, fordi priserne på f.eks. hotelværelser steg under hendes besøg.

Han betoner, at de meget hypede koncerter to dage i træk 'formentlig' har bidraget med 0,2 procentpoint til de samlede 9,7 procent.

Til Financial Times har Grahn udtalt, at det er 'en forbløffende' udvikling og et fænomen, han ikke mindes at have set i Sverige tidligere.

Der var da også tryk på i den svenske hovedstad i de dage, Beyoncé var i byen.

Nogle fans reserverede værelser helt op til 70 kilometer uden for byen, fordi der var mangel på ledige hoteller, og mange udenlandske fans udnyttede angiveligt den svage svenske krone og dermed billigere koncertbilletter end i deres respektive hjemlande til at tage en tur til det svenske.