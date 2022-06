Ekstremt rygklap til Depp

Knap har støvet lagt sig fra den måske mest omtalte retssag i nyere tid, før hovedpersonen er klar til at hvirvle op i karrieregruset igen.

Således har Johnny Depp nu meldt sin ankomst på TikTok, der er et af verdens største sociale medier, hvor han har oprettet en profil med navnet @johnnydepp.

I skrivende stund har skuespilleren på under et døgn allerede fået 4,8 millioner følgere på det populære medie. Et tal der stiger støt time for time.

I sin profilbeskrivelse betegner han sig selv som 'lejlighedsvis skuespiller', og i sit første lille klip både vinker han til folk, skriver på et hakkebræt af en skrivemaskine og spiller på guitar.

Den 58-årige skuespiller er altså øjensynligt klar til at gøre et storslået comeback, efter han i sidste uge vandt den meget omdiskuterede retssag mod sin ekskone Amber Heard.

Her vurderede domstolen i USA, at Amber Heard uretmæssigt havde udtalt sig injurierende om Johnny Depp og ærekrænket ham, da hun i 2018 skrev et indlæg i den britiske avis Daily Mail om, at hun var udsat for partnervold i den periode, hun dannede par med Johnny Depp.

Selvom han havde sagtsøgt sin ekskone for 50 millioner dollars, ender den samlede gevinst for Johnny Depp på 8.350.000 dollars svarende til næsten 60 millioner danske kroner.

Comebacket fører også skuespilleren forbi Danmark, hvor han senere på sommeren giver den som såkaldt musikalsk 'special guest' ved tre Jeff Beck-koncerter.

Koncerterne bliver spillet henholdsvis 28. juni i Amager Bio og 29. og 30. juni på Værket i Randers. De er alle tre udsolgte.