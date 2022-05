Ellevilde fans: - Find sammen igen

Et billede på Demi Moores Instagram-profil har fået fans til at gå amok

De blev skilt i 2000, og begge har efterfølgende giftet sig igen.

Men alligevel har et nyt billede på Demi Moores Instagram-profil fået fans til at håbe, at Demi Moore og Bruce Willis finder sammen igen.

'Jeg har altid ønsket, at I to ville finde sammen igen,' skriver en efterfulgt af to hjerte emojis.

'Det oprindelige Hollywood power-par! Vi ville alle være Demi!' skriver en anden.

'Elskede jer to sammen,' skriver en anden efterfulgt af en række røde hjerte-emojis.

'I skulle være forblevet sammen!' og 'Please find sammen igen,' er nogle af de andre kommentarer, der præger kommentarsporet til billedet.

Parret fotograferet i 1997. Foto: Fred Prouser/Ritzau Scanpix

Trukket sig

Bruce Willis og Demi Moore dannede par fra 1987 til 2000, og de har, foruden tre voksne døtre sammen, også et godt venskab. Det var eksempelvis Demi Moore, der på sin Instagram-profil oplyste, at Bruce Willis havde valgt at indstille sin karriere som skuespiller, efter at han er blevet ramt af alvorlig sygdom.

'Til alle Bruces fantastiske fans vil vi som familie dele nyheden om, at vores elskede Bruce oplever helbredsproblemer og for nylig er blevet diagnosticeret med afasi, som påvirker hans kognitive færdigheder,' skriver hun i opslaget og fortsætter:

'Som et resultat heraf og efter mange overvejelser har Bruce valgt at lægge den karriere, der har betydet så meget for ham, på hylden,' skrev Moore dengang.

Bruce Willis har ikke selv udtalt sig om sin sygdom. Ifølge hans stuntman gennem 17 år, Stuart F. Wilson, har man dog i et stykke tid kunnet mærke på 'Die Hard'-stjernen, at han ikke var helt sig selv.