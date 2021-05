Ellie Goulding har født

Det lykkedes den 34-årige sangstjerne Ellie Goulding og ægtemanden Caspar Jopling at holde deres graviditet hemmelig i flere måneder.

Nu har sangerinden født. Det fortæller den lykkelige far, Caspar Jopling, i en story på Instagram.

I opslaget skriver han, at familien har det godt, og at han håber, at de får fred til at nyde den magiske og personlige stund.

Ellie Goulding blev gift med Caspar Jopling tilbage i 2019, og parret fandt ud af, at hun var gravid, på deres første bryllupsdag tilbage i august.

I et stort virtuelt interview med den britiske udgave af Vogue fortalte Goulding, at det ikke var planen, at de skulle være forældre nu.

- Det var ikke planen. Tanken om at være gravid var slet ikke virkelig. Men at skulle være forælder fik mig faktisk til at føle mig menneskelig, fortalte hun og fortsatte med at fortælle, at hun indtil da havde nydt graviditeten.

- Jeg har kurver, jeg aldrig har haft før, og jeg nyder det. Min mand nyder det også, sagde hun med et grin.