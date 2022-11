Elon Musk lukker verdensstjerne ind i Twitter-varmen

Flere kontroversielle røster er tilbage på Twitter igen efter udelukkelse eller begrænsning. Det har den nye Twitter-ejer Elon Musk sørget for.

Det samme gælder rapperen Kanye West, som i oktober fik begrænset sin konto efter flere antisemitiske udtalelser på det sociale medie.

Det skulle fejres med en test.

'Tester. Tester. Undersøger om min Twitter er blokeret', skriver rapperen, der går under navnet Ye, på Twitter søndag.

Musk til undsætning

Kanye West fik ikke blokeret sin profil, men låst den, så det ikke var muligt at skrive tweets eller kommunikere på andre måder.

Det har Elon Musk nu sat en stopper for, og rapperen kan derfor komme med spydige, sjove eller finurlige udtalelser igen.

Og han er ikke den eneste, der er kommet tilbage fra karantæne. Det samme gælder USA's tidligere præsident Donald Trump.

Beslutningen har tilsyneladende ikke kun været Musks egen. Han oprettede nemlig en afstemning 18. november, hvor 51,8 procent havde sagt god for at lade ekspræsidenten komme ind i varmen mod 48,2 procent, der helst så, at han blev ude i kulden.

- Folket har talt. Trump bliver genindsat, lød det i et tweet fra Musk.

En halv time efter afgørelsen kunne man finde Trumps profil.

Derfor kan man muligvis snart opleve USA's tidligere præsident Donald Trump slå sine folder ud på Twitter efter mere end et års udelukkelse. Hans profil er genaktiveret, men han har endnu et tweet til gode.

