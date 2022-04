Elon Musk skal vidne i Johnny Depps retssag

Mandag har man startet udvælgelsen af den jury, der skal overvære næste kapitel i det langtrukne juridiske slagsmål mellem skuespilstjernen Johnny Depp og hans ekskone Amber Heard.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den seneste sag mellem de to skuespillere centrerer sig om en klumme skrevet af Heard, der blev trykt i Washington Post i 2018, hvori hun beskrev sig selv som en 'offentlig person, der repræsenterer misbrug i hjemmet'.

I sagen skal Tesla-stifter Elon Musk og skuespilkollegaen James Franco vidne. Det er dog uvist, hvorfor de to er blevet kaldt ind som vidner.

Heard navngav ikke Depp direkte i klummen. Alligevel har han sagsøgt hende for injurier, som, han mener, skal koste 50 millioner dollar.

Heard har svaret igen ved at sagsøge Depp for 100 millioner dollar. Hun har i den forbindelse sagt, at hun har lidt 'omfattende fysisk vold og misbrug' fra hans hænder.

Stormfuldt ægteskab

I forbindelse med udvælgelsen af juryen mandag mødte en håndfuld fans op ude foran retslokalet med piratflag. Flagene er en henvisning til Depps rolle som den ikoniske pirat 'Jack Sparrow' i filmene 'Pirates of the Caribbean'.

Det langtrukne forløb mellem de to startede allerede i 2016, da Heard søgte om skilsmisse fra Pirates of the Carribbean-stjernen. Her fik hun samtidig et midlertidigt tilhold mod ham.

Skilsmissen blev endeligt gennemført i retten i januar 2017.

I en retssag fra 2020 blev der fundet beviser for, at 58-årig Depp og Heard havde et stormfuldt ægteskab med voldshandlinger fra begge.

Retssagen har kostet Johnny Depps karriere dyrt. Han har måttet forlade rollen som 'Jack Sparrow', lige som han også har vinket farvel til en rolle i filmserien 'Fantastic Beasts'. Den rolle har danske Mads Mikkelsen siden overtaget.

Depp anlagde efter sagen i 2020 endnu en sag mod mediet The Sun for at have stemplet ham som en, der har gjort sig skyldig i hustruvold. Den sag tabte han.