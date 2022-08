Elon Musks far vækker opsigt igen

Elon Musks far, Errol Musk, fortæller at han har opfordret Elon Musk til at spise bedre og tage kosttilskud. Ligesom han heller ikke er stolt af sin søn

Nej.

Svaret var kort og kontant, da Elon Musk far, Errol Musk, for nylig var gæst i det australske radioprogram Kyle og Jackie O og blev spurgt, om han ikke var stolt af sin søn.

Men det, at Errol Musk ikke er stolt af sin søn, der ellers har skabt en formue, der har givet ham titlen verdens rigeste mand, er ikke det eneste opsigtsvækkende ved interviewet, som det australske medie News.com beskriver som 'bizart'.

For i det 'bizarre' interview falder snakken også på et billede af Elon Musk i bar overkrop med en drink i hånden på en luksusyacht i Mykonos i Grækenland. Et billede, der er gået viralt.

- Elon er meget atletisk bygget, men han har spist dårligt, lyder det fra Errol Musk i et opsigtsvækkende interview, hvor han yderligere fortæller,at han har tippet Elon Musk om et specifikt tilskud, der vil reducere hans vægt.

Lytter man med i programmet får man også svar på, at Errol Musk kører Bentley, Rolls-Royce og Mercedes.

Det er bestemt ikke første gang, at Errol Musk vækker opsigt i et interview. Senest skete det i et interview med The Sun, hvor Errol Musk bekræftede, at han har fået et hemmeligt barn med sin steddatter, Jana Bezuidenhout.

Læs hele den historien her: Får hemmeligt barn med sin steddatter.